Анастасия Лях .9 июня, 2021 1

Издание The Illuminerdi раздобыло неофициальную информацию, согласно которой роль главного антагониста в сиквеле «Черной пантеры» исполнит мексиканский актер Теноч Уэрта, известный по сериалу «Нарко: Мексика».

Он сыграет злодея по имени Нэмор, который как дисишный Аквамен, но только плохой парень, а не хороший. Нэмор — сын обычного земного мужчины и королевы подводного царства Атлантида, то есть он наполовину человек, наполовину атлант. Является наследником трона и правителем Атлантиды.

По слухам, сюжет сиквела, получившего название «Черная пантера: Ваканда навсегда», развернется вокруг конфликта между Вакандой и Атлантидой. Что будет с главным героем (напомним, актер Чедвик Боузман, игравший Черную пантеру, скончался от рака), пока неизвестно. В режиссерское кресло вернется постановщик первого фильма Райан Куглер.

Релиз продолжения намечен на 8 июля 2022 года.