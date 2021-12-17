Анастасия Лях .17 декабря, 2021 6

Режиссер Мэттью Вон, снявший фильм «Люди Икс: Первый класс», поговорил с изданием Comic Book о будущем Икс-франшизы и о том, кто мог бы сыграть молодую версию Росомахи.

Напомним, во всех частях, спин-оффах и приквелах роль Росомахи исполнял исключительно Хью Джекман. Последний раз актер появился в этом образе в фильме 2017 года «Логан» и заявил, что с ролью мутанта навсегда покончено. Мол, стар он уже для супергеройства.

Но вряд ли и сам персонаж покинет франшизу вместе с Хью Джекманом. Тем более теперь, когда Люди Икс присоединились к киновселенной Marvel. Глава студии Кевин Файги наверняка займется поиском более молодого актера, который сможет освежить образ когтистого мутанта.

И по словам Вона, Росомаху вполне могли бы сыграть Тэрон Эджертон и Аарон Тейлор-Джонсон . То есть, отметил постановщик, эти двое — первые, кто приходит ему на ум при упоминании Логана.