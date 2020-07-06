Издание We Got This Covered пустило слух, будто студия Warner зовет Тэрона Эджертона («Kingsman», «Робин Гуд: Начало», «Рокетмен») на роль супергероя Джона Константина.
Новый фильм про персонажа
Напомним, в 2005 году на экраны вышел фильм «Константин: Повелитель тьмы», где Джона Константина сыграл Киану Ривз (поговаривали, что актер вернется к образу в сиквеле, но продолжение так и не состоялось).
А в 2014 году на канале NBC вышел сериал «Константин», где главную роль исполнил актер Мэтт Райан, но шоу ограничилось