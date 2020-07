Анастасия Лях .6 июля, 2020 7

Издание We Got This Covered пустило слух, будто студия Warner зовет Тэрона Эджертона («Kingsman», «Робин Гуд: Начало», «Рокетмен») на роль супергероя Джона Константина.

Новый фильм про персонажа комикс-издательства Vertigo будет называться «Константин» и, как утверждают инсайдеры, будет выполнен не в классической дисишной стилистике, а в манере «Джокера» с Хоакином Фениксом. Но официально о проекте пока что ничего неизвестно.

Напомним, в 2005 году на экраны вышел фильм «Константин: Повелитель тьмы», где Джона Константина сыграл Киану Ривз (поговаривали, что актер вернется к образу в сиквеле, но продолжение так и не состоялось).