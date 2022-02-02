Анастасия Лях .2 февраля, 2022 0

Стал известен центральный актерский состав предстоящего хоррора, основанного на рассказе Стивена Кинга «Бугимен».

Как сообщает Deadline, ведущие роли достались Крису Мессине («Хищные птицы», сериал «Острые предметы») и юной Софи Тэтчер, известной по научно-фантастическому триллеру «Перспектива», сериалам «Книга Бобы Фетта» и «Шершни».

Проект позиционируется как двухсерийный телефильм, разрабатываемый для стриминга Hulu. Одним из продюсеров значится Шон Леви, а за адаптированный сценарий в ответе Марк Хейман, участвовавший в написании психологического триллера Даррена Аронофски «Черный лебедь».

Рассказ «Бугимен», впервые опубликованный в 1978 году, — это история безутешного отца, потерявшего троих детей. Чтобы справиться с душевным кризисом, герой посещает психотерапевта. Однако доктору отец рассказывает, что всех его детей забрал страшный Бугимен, живущий в чулане.