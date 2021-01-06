Анастасия Лях .6 января, 2021 9

The DisInsider пустил слух, что главные роли в предстоящем игровом ремейке классического диснеевского мультфильма «Геркулес» могут достаться Тэрону Эджертону, Майклу Б. Джордану и певице Ариане Гранде.

Судя по всему, речь идет о том, что Эджертон, известный по франшизе «Кингсман», и Джордан, известный по франшизе «Крид», претендуют на роль Геркулеса, и студии предстоит сделать выбор. А вот Ариане Гранде, видимо, уготована роль Мегары, возлюбленной главного героя, которая продала душу богу подземного царства Аиду.

Ранее сообщалось, что ремейк курируют братья Руссо, режиссеры двух последних фильмов марвеловской франшизы «Мстители». По словам братьев, игровая версия не будет буквальным пересказом оригинальной анимации, вышедшей в 1997 году.