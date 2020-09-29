Анастасия Лях .29 сентября, 2020 4

На фото: Стивен Содерберг и актеры его нового фильма

Новый режиссерский проект Стивена Содерберга под названием «Без резких движений» обзавелся звездным актерским составом, сообщает Deadline.

В фильме снимутся Бенисио Дель Торо, Джон Хэмм, Дон Чидл, Рэй Лиотта, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и юный Ноа Джуп из хоррора «Тихое место». Чидлу, известному по роли полковника Джеймса Роудса из «Железного человека», досталась ведущая партия.

Это будет криминальный триллер. Действие развернется в Детройте 1955 года. Некто нанимает банду мелких воришек, чтобы те выкрали документы. Ограбление идет не по плану, и воры начинают задумываться о характере таинственных бумаг.

Известно, что картина выйдет на потоковом сервисе HBO Max, но когда именно, пока не уточняется.