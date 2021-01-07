Анастасия Лях .7 января, 2021 5

Джордан Пил, режиссер хорроров «Прочь» и «Мы», выбрал актеров для своего нового проекта, у которого пока что нет названия.

Как сообщает издание The Illuminerdi, главные партии достались Джесси Племонсу и Дэниэлу Калуя. Племонс известен по сериалам «Фарго» и «Во все тяжкие», а также фильмам «Ирландец» и «Думаю, как все закончить». А карьера Калуя как раз и началась с хоррора «Прочь», после которого актер появился в криминальной драме «Вдовы», экранизации комикса «Черная пантера», независимом роуд-муви «Квин и Слим».

Сюжет нового проекта Пила пока что не раскрывается. Однако съемки намечены уже на этот апрель.