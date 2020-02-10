Анастасия Лях .10 февраля, 2020 7

Мы уже писали об этом проекте. После успеха «Птичьего короба», собравшего у телеэкранов миллионы подписчиков, потоковый гигант продолжил сотрудничество с актрисой и предложил главную роль в пока что безымянном триллере о женщине, вышедшей из тюрьмы.

Героиня Буллок — осужденная и отбывшая срок за некое тяжелое преступление. Выйдя на свободу, она сталкивается с тем, что социум от нее отворачивается и не желает прощать содеянное. Тогда женщина решает искупить вину, отыскав свою младшую сестру, которую бросила много-много лет тому назад.

Как пишет Variety, на днях Netflix объявил остальной актерский состав проекта. Вместе с Буллок в картине снимутся Виола Дэвис, Винсент Д`Онофрио и Джон Бернтал.

Сроки производства и дата релиза пока не называются.