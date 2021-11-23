Анастасия Лях .23 ноября, 2021 8

Ридли Скотт стал гостем популярного подкаста WTF и высказался по поводу кассового провала его рыцарской драмы «Последняя дуэль».

По словам режиссера, виной всему миллениалы, которые помешаны на гаджетах, соцсетях, неспособны оторваться от своего смартфона и неспособны воспринимать сложное кино. Мол, им подавай только то, что можно поместить в телефон. Все остальное — проходит мимо. А зрители постарше, которым «Последняя дуэль» пришлась бы по вкусу, сегодня в кинотеатры практически не ходят.

Очевидно, что Ридли Скотт зол и обижен. Немудрено. При бюджете в 100 миллионов долларов «Последняя дуэль» смогла собрать по всему миру лишь 27 миллионов.

Напомним, историческая драма основана на реальной истории, произошедшей в средневековой Франции. Один рыцарь обвинил другого в изнасиловании своей жены, и их спор решила санкционированная королем дуэль. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и Джоди Комер.