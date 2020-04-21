Анастасия Лях .21 апреля, 2020 9

Издание MCU Cosmic пишет, что лидером обновленной команды Мстителей в кинокомиксах Marvel станет героиня Бри Ларсон, то есть Кэрол Денверс, то есть супергероиня Капитан Марвел.

Напомним, сольный фильм «Капитан Марвел» вышел в прокат весной 2019 года, перед премьерой картины «Мстители: Финал», где героиня Ларсон уже присоединилась ко всем остальным марвеловским супергероям. Сольник получил преимущественно положительные отзывы от критиков и собрал в прокате больше миллиарда долларов, хотя среди обычных зрителей вызвал некоторые нарекания, в частности по поводу выбора актрисы на главную роль.