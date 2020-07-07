Анастасия Лях .7 июля, 2020 8

Со старыми «Мстителями» мы попрощались, да здравствуют новые «Мстители». Журнал Empire подтвердил слух о том, что в следующих фильмах Marvel супергероиню Скарлетт Йоханссон заменит супергероиня в исполнении Флоренс Пью.

Новая героиня будет представлена в сольнике «Черная вдова», премьера которого намечена на 5 ноября. Это шпионка и наемница Елена Белова, коллега Наташи Романовой, которую аналогично завербовали и обучали российские спецслужбы. По словам постановщицы «Черной вдовы» Кейт Шортланд, все рассчитывали на то, что Флоренс Пью будет хороша в фильме, но никто не думал, что она будет настолько хороша. Поэтому руководство решило продлить историю героини и сделать Белову преемницей Романовой в предстоящей четвертой фазе киновселенной Marvel.

Также Шортланд отметила, что «Черная вдова» станет последним появлением Йоханссон в образе Наташи Романовой.

Напомним, в фильме «Мстители: Финал» Романова отдала свою жизнь ради общей цели, а события предстоящей «Черной вдовы» будут предысторией и расскажут о том, как Наташе пришлось столкнуться с призраками кагэбэшного прошлого.