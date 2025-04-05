sonyazhytkova .5 апреля, 2025 6

Незважаючи на критику першого тизера, екранізація культової гри "Minecraft" влаштувала справжній блокбастер на старті — і схоже, це лише верхівка піксельної гори.

"Майнкрафт: Фільм" впевнено ламає стереотипи — і рекорди. Стрічка, знята за мотивами всесвітньо відомої гри, вже показує себе справжнім гітом. За прогнозами, прем’єрний вікенд мав принести близько $60 мільйонів, що автоматично зробило б її однією з п’яти найуспішніших відеогрових адаптацій. Але все вказує на те, що глядацький інтерес значно перевищив очікування.

Попередні вечірні покази в четвер принесли стрічці $10,5 мільйона — це більше, ніж зібрав "П’ять ночей із Фредді" ($10,3 млн) на аналогічних сеансах у 2023 році. Це — новий рекорд для вечірніх передпрем’єрних показів серед екранізацій ігор. Хоча "Супер Маріо у кіно" свого часу стартував одразу в середу й за день зібрав $31 мільйон, "Майнкрафт" упевнено крокує у напрямку гучного дебюту.

Нові оцінки Deadline обіцяють понад $80 мільйонів за відкриття — це дозволить стрічці обігнати всі три фільми про Соніка та, ймовірно, обійти навіть "П’ять ночей із Фредді" в загальному рейтингу, посівши почесне друге місце серед усіх часів. Попереду лише "Супер Маріо". Та й серед цьогорічних прем’єр фільм займає почесне друге місце після "Капітана Америки: Чудесний новий світ" ($88 млн).

Незважаючи на скромні 48% на Rotten Tomatoes, глядачі на прем’єрі були задоволені: 65% дітей до 12 років поставили фільму п’ять зірок, а 67% батьків готові рекомендувати його іншим. І хоч критики бурчать, у залах — сміх, радість і повні зали.

І якщо ви досі вагаєтесь, чи варто йти на фільм, уявіть: кубічний світ, кумедні пригоди, динаміка, з якої можна побудувати кар’єру... і, звісно, шалене бажання після перегляду самому увімкнути гру та будувати замки до ранку.

Здається, пікселі знову у моді — і цього разу надовго.

Джерело: Мovieweb