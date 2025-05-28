sonyazhytkova .28 мая, 2025 11

Платформа Max оголосила про продовження хітових "Хитрощів", які вже встигли зібрати 48 номінацій на "Еммі" та здобути головну нагороду за найкращий комедійний серіал у третьому сезоні.

Четвертий сезон став справжнім проривом для "Хитрощів": шоу підкорило топ-5 найпопулярніших проєктів Max у США та ввійшло до десятки лідерів по всьому світу.

У центрі уваги знову — неперевершені Джин Смарт і Ганна Айнбіндер. Над проєктом працює злагоджена команда творців — Пол В. Даунс, Люсія Аньєлло та Джен Статскі, які також виступають шоуранерами.

Акторський склад у новому сезоні вражає масштабом: до улюблених героїв приєдналися Джуліанна Ніколсон, Майкела Воткінс, Бреша Вебб, Ерік Балфур, а також такі зірки, як Хелен Хант, Тоні Голдвін і Джейн Адамс.

І схоже, це ще далеко не фінальний акорд — попереду ще більше влучного гумору, неочікуваних камбеків і цитат, що миттєво розлітатимуться мережею.

Джерело: Deadline