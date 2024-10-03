sonyazhytkova .3 октября, 2024 1

Проєкт, що викликає здивування, але чому б і не спробувати? Невдовзі вийде нова стрічка, заснована на мультсеріалі 90-х, де головні герої будуть відтворені за допомогою CGI-анімації.

Томмі Піклз, Чакі Фінстер, Філ та Ліл ДеВіль з'являться у фільмі у форматі CGI-анімації, інтегрованої з живими акторами, подібно до таких проєктів, як "Їжак Сонік" чи "Чіп і Дейл: Рятувальники". Це дає привід сподіватися на успіх майбутньої стрічки.

Втім, шанувальники 90-х одразу помітять відсутність кількох ключових персонажів: молодшого брата Томмі — Діла, кузини Анджеліки, сусідки Сьюзі Кармайкл та зведеної сестри Чакі — Кімі. Імовірно, дорослих героїв, таких як Дід і Стю Піклзи, Дрю та Шарлотта Піклзи, Час Фінстер, Бетті і Говард ДеВіль, зіграють актори вживу.

Режисером нового фільму виступить Джейсон Мур, якого знають за успіхом стрічки "Ідеальний голос". Сценарій довірили Майкі Дею та Стрітеру Сейделлу. Нагадаємо, що "Невгамовні", створені Арлін Класкі, Габором Чупо та Полом Жерменом, дебютували на каналі Nickelodeon у 1991 році. Перший сезон завершився у 1994-му, проте серіал повернувся на екрани у 1996-му з четвертим сезоном. Шанувальники також могли насолодитися трилогією фільмів: "Невгамовні", "Карапузи в Парижі" та "Карапузи зустрічаються з Торнберрі". У 2001 році вийшов спеціальний випуск, де головні герої постали вже підлітками.

Поки що дата прем'єри нового фільму залишається невідомою, але шанувальники з нетерпінням очікують повернення легендарних персонажів на великий екран.

Джерело: Gamesradar