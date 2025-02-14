Таня Гончаренко .14 февраля, 2025 0

Зірка телешоу "Убивства Мердоків" замінить Різ Візерспун у легендарній ролі Еллі Вудз, яку вона виконувала у популярній романтичній комедії "Білявка в законі" (2001) та її сиквелі "Білявка в законі 2: Червоне, біле і білявка" (2003).

Різ Візерспун поділилася новиною про кастинг через соціальні мережі: "Дозвольте представити вам нову Еллі Вудз! Після численних неймовірних кастингів для приквела Еллі, ми нарешті знайшли нашу Еллі. І сьогодні я маю честь поділитися цією новиною! Знайомтесь, @leximinetree".

Сюжет серіалу фокусується на молодій Еллі Вудз, що ще навчається в старшій школі, де відкривається її шлях до становлення впізнаваною героїнею з оригінального фільму "Білявка в законі".

Креатором та співрежисером проєкту виступає Лора Кіттрелл ("Старша школа", "Біла ворона"), яка також є виконавчим продюсером разом з Керолін Драйс. Продюсерська компанія Різ Візерспун, Hello Sunshine, веде цей захоплюючий проєкт, вкладаючи у нього всю свою магію та досвід створення неперевершених історій.

Що чекає на Еллі в її підліткові роки, і як це сформує її майбутнє? Це ми дізнаємось зовсім скоро.

Джерело: Deadline