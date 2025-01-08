sonyazhytkova .8 января, 2025 9

Вільямсон, сценарист оригінального "Крику" 1996 року, знову повернувся до легендарного слешера — цього разу як режисер. Нещодавно він поділився емоціями після першого дня зйомок "Крику 7" в Instagram.

"Я не повинен розповідати про 'Крик', і сподіваюся, @spyglassmediagr та @paramountpics пробачать мене, але коли маєш один із найкращих днів у житті, важко стриматися", — написав Вільямсон.

"Сьогодні був надзвичайний день із талановитою командою та акторами, які підтримували мене на кожному кроці. Я безмежно вдячний за цю можливість і Весу Крейвену, який був у моїх думках увесь час. Його вплив на моє життя та кар’єру просто неоціненний. Я не можу дочекатися завтрашнього дня! #scream7".

Прем’єра "Крик 7" запланована на 27 лютого 2026 року. Разом із Вільямсоном до франшизи повертається Нів Кемпбелл, а сценарій до нової частини напише Ґай Бусік.

Також до своїх ролей повернеться Кортні Кокс, яка зіграє журналістку Ґейл Везерс. У фільмі з'являться Мейсон Гудінг та Чед Мікс-Мартін, а новачка Ізабель Мей зіграє доньку Сідні Прескотт. У проєкті також беруть участь Селеста О'Коннор, Ейса Германн, Маккенна Грейс, Сем Речнер та Анна Кемп. Їхні ролі поки що тримаються у таємниці.

Джерело: Deadline