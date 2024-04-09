sonyazhytkova .9 апреля, 2024 8

Після оголошення про продовження одної з найуспішніших стрічок у кар'єрі Адама Сендлера. "Щасливчик Гілмор", раптово знову займає перші позиції на стрімінговій платформі, хоча від його виходу минуло вже 27 років.

Комедійний спортивний фільм Сендлера зараз займає четверте місце у списку найпопулярніших стрічок Netflix у США, за даними ComicBook. Цей стрімінговий успіх ще раз підтверджується після того, як Дрю Беррімор розкрила у останньому епізоді свого ток-шоу "The Drew Barrymore Show", що сценарій для "Щасливчика Гілмора 2" в процесі розробки.

Випущений у 1996 році, фільм розповідає історію Геппі - колишнього хокеїста, який залишає спортивну кар'єру, щоб стати гольфістом і приєднатися до туру ПГА, у надії заробити гроші, щоб врятувати будинок своєї бабусі від конфіскації. Проте це виявляється не так просто, як здавалося, оскільки на шляху головного героя встає його поганий характер та хитрі опоненти, що стає типовим для стрічок з участю Сендлера.

Режисером сиквелу став Денніс Дуган, популярний своїми роботами над іншими комедіями з участю Адама Сендлера. Перший фільм був вироблений компанією Happy Madison Productions, яка, безумовно, візьметься за продовження. У "Щасливому Гілморі" зіграли також актори з інших відомих стрічок, але на жаль, один із них - Карл Візерс - помер раніше цього року.





Дату виходу, сюжет або офіційний список акторів для "Щасливчика Гілмора 2", тримається в таємниці.

Джерело: Gamesradar