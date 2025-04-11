sonyazhytkova .11 апреля, 2025 9

Емі Пітц, відома за ролями у хітових серіалах "Офіс", "Рай" та "Кароліна в місті" приєднується до актоського майбутнього приквелу "Блондинка в законі" під назвою "Elle", який готується для Prime Video.

Пітц втілить Донну — сувору, але, ймовірно, кумедну шкільну секретарку, яка не дає учням розслабитися. Вона приєдналася до вже оголошеного касту, до якого входять Лексі Мінетрі в ролі юної Ель Вудс, Джун Даян Рафаель (мама Ель, Єва), Том Еверетт Скотт (тато Ель, Ваятт), а також Габріель Полікано, Джейкоб Московіц, Чендлер Кінні, Зак Лукер, Джессіка Белкін та Логан Шроєр.

Серіал створила Лора Кітрелл, яка також виступає шоуранеркою разом із Керолайн Драйс.

Емі Пітц наразі з’являється в серіалі "Рай" на Hulu, а також знайома глядачам за ролями в "Офіс", "Кохання", "З любов'ю, Віктор", "Американська сімейка", "За законами вовків" і "Вовча зграя".

І хоча ми ще тільки дізнаємось, якою була Ель до гарвардського життя, вже зараз ясно: її яскрава натура пробивалася крізь усі підліткові драми. І десь у повітрі вже відчувається запах рожевого лаку, блискіток і наївної впевненості, яка колись підкорить зали суду…

Джерело: Deadline