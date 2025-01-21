sonyazhytkova .21 января, 2025 5

Актор, який здобув популярність завдяки ролі Даріо Ернандеса у серіалі "Дні нашого життя", помер 16 січня у своєму домі у віці 39 років. За інформацією коронерського офісу Лос-Анджелеса, трагедія сталася через самогубство за допомогою повішення.

Сан Мартін народився 27 серпня 1985 року на іспанському острові Мальорка. У 2011 році він шість місяців виконував роль Даріо Ернандеса в "Днях нашого життя". Його персонаж, який спершу здався дрібним злочинцем, насправді прибув до Салема для розслідування нерозкритої справи. Після отримання підвищення герой переїхав до Аргентини, а у 2016-2017 роках цю роль виконував актор Джорді Віласусо.

У 2017 році Сан Мартін з'явився у популярному серіалі "Зухвалі та красиві", де зіграв Матео — привабливого садівника у маєтку Форрестерів, який став частиною інтриг лиходійки Шейли.

Колеги Сан Мартіна висловлюють свої співчуття. Акторка Каміла Банус, яка грала його сестру на екрані, написала в соцмережах: "Пепе, що я можу сказати... Люблю тебе, друже, спочивай з миром. Люблю тебе дуже-дуже-дуже, і шкодую, що не говорила тобі це частіше".

Творчий шлях Сан Мартіна розпочався в дитячому театрі, коли він жив у Монтані. У підлітковому віці він переїхав до Мадрида, де працював моделлю та відточував акторську майстерність. Згодом він здобув популярність, з'явившись на сцені, в телевізійних проєктах та кіно в Іспанії, залишивши свій слід у світі шоу-бізнесу.

Джерело: Deadline