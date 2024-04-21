sonyazhytkova .21 апреля, 2024 7

Під час святкування 25-річчя з моменту прем'єри анімаційного ситкому на PaleyFestLA було підтверджено, що серія, створена Сетом Макфарлейном, покаже дві святкові спеціальні серії пізніше цього року.

Фінал 22-го сезону "Грифінів" заплановано на середу, 17 квітня, о 21:32 за східним узбережжям на каналі Fox, а епізод буде доступний на Hulu наступного дня.

Серіал святкував 25-річчя 31 січня 2024 року, а актори та продюсери взяли участь у панельній дискусії на PaleyFest LA 19 квітня. Шоуранер і виконавчий продюсер Сет Макфарлейн озвучує Пітера, Стюї і Браяна; Алекс Борштейн - Лоїс; Сет Грін - Кріса; Міла Куніс - Мег; Аріф Захір - Клівленда Брауна.

Макфарлейн нещодавно заявив, що не бачить причин для завершення серіалу в найближчий час. "Наразі я не бачу вагомих причин для зупинки. Люди все ще люблять це. Це робить людей щасливими і фінансує деякі добрі справи", - зазначив він у інтерв'ю Los Angeles Times.

"Грифіни" вперше з'явилися на екранах у січні 1999 року на Fox, але були скасовані після двох сезонів. Після часткового відновлення на Fox, серіал отримав третій сезон, перш ніж його остаточно скасували. Пізніше шоу отримало нове життя завдяки повторному показу на Cartoon Network і випуску на DVD, що зробило його культовим серед шанувальників. Підбадьорені цим відродженням, Fox знову продовжив шоу і випустив четвертий сезон у травні 2005 року.

Джерело: Deadline