sonyazhytkova .7 ноября, 2024 2

До створення продовження повертаються режисер Джонатан Кінг та актор Нейтан Мейстер, щоб знову поєднати жахи й гумор у новій історії, де вівці перетворюються на справжніх монстрів, готових на все, щоб задовольнити свій голод.

Для тих, хто ще не бачив оригінал, "Паршива вівця" пропонує унікальну суміш невдалих генетичних експериментів і абсурдного гумору, притаманного низькобюджетним фільмам. Стрічка розповідає історію Генрі Олдфілда (Нейтан Мейстер), який, борючись із панічним страхом перед вівцями, потрапляє у справжній кошмар. Спочатку незвична поведінка стада переростає в щось значно більш жахливе: вівці розвивають апетит до людського м’яса й вирушають на хаотичну, кровопролитну й комічну помсту, що зрештою принесла стрічці статус культової класики.

Зйомки сиквелу "Паршива вівця 2" планують розпочати навесні 2025 року. За попередніми даними, нова частина фокусується на молодій вченій, яка вірить, що новий смертельно небезпечний патоген загрожує людству. Вона вирушає у рідне містечко, що розташоване поблизу від ізольованої вівчарської станції, де сталися події першої частини фільму.

"Паршива вівця" отримала несподіване визнання критиків із рейтингом 71% на Rotten Tomatoes. Попри змішані відгуки через низький бюджет, абсурдний сюжет фільму здобув популярність серед шанувальників, особливо завдяки виходу на відео та участі у фестивалях. Хоча стрічка не стала касовим хітом, вона знайшла свою аудиторію й досягла популярності завдяки "сарафанному радіо".

Цікаво, що для "Паршивої вівці" команда звернулася до Weta Workshop — легендарної студії, відомої завдяки ефектах у "Володарі перснів". Хоча фільм не мав епічних пейзажів, практичні ефекти для мутованих овець вразили своїм реалізмом і на той час виглядали вражаюче.

Шанувальники оригіналу зрадіють, дізнавшись, що "Паршиву вівцю" випустять на 4K UHD Blu-ray, ймовірно, перед прем'єрою сиквелу.

Джерело: Мovieweb