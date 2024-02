sonyazhytkova .8 февраля, 2024 4

Після п'ятирічної перерви AMC оголосили про повернення відомого серіалу жахів "The Terror" з третьою частиною, яка отримала назву "The Terror: Devil in Silver".

У цьому сезоні глядачі зможуть насолодитися адаптацією книги 2012 року "Devil in Silver" від Віктора Ла Валла, що отримала визнання від The New York Times Book Review, The Washington Post та Publishers Weekly. Роман розповідає страшну історію про диявола, що блукає кабінетами психіатричної лікарні.

Синопсис "The Terror: Devil in Silver", наданий порталом Deadline:

Серіал розповідає історію Пеппера, чоловіка, який через нещасний випадок та поганий характер, випадково опиняється у психіатричній лікарні Нью-Гайд. Там він змушений боротися з ворогами серед пацієнтів та лікарів, а також, можливо, навіть самим дияволом. Пеппер розуміє, що єдиний шлях до визволення – зіткнутися з таємничою сутністю, що ховається у стінах лікарні. Але ця подорож може розкрити, що найбільші жахи живуть усередині нас.

Шестисерійний третій сезон "The Terror" вийде на екрани у 2025 році, перші дві серії якого зніме Карін Кусама, режисерка фільму "Тіло Дженніфер" та кількох серій популярного трилера Showtime "Жовті жакети".

Джерело: Мovieweb