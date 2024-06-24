sonyazhytkova .24 июня, 2024 3

Про це повідомив генеральний директор Enlight Media Ван Чантянь під час відкритого форуму на Шанхайському міжнародному кінофестивалі.

Відомий режисер Чжан Імоу оголосив про свій новий проєкт – екранізацію науково-фантастичного роману Лю Цисіня "Задача трьох тіл". Ця новина, за інформацією Variety, з'явилася на тлі успіху серіалу, який нещодавно вийшов на Netflix. Продюсерами шоу виступили Девід Беніофф і Д.Б. Вайсс, творці "Гри престолів", а також Александер Ву. Перший сезон, який стартував у березні, швидко отримав продовження ще на два сезони, що підтверджує популярність історії та велику кількість шанувальників.

Чжан Імоу, режисер, відомий своїми високо оціненими стрічками, такими як "Червоний гаолян", "Жити" та "Дім літаючих кинджалів", має значний досвід у створенні масштабних постановок, що захоплюють глядачів по всьому світу. Його робота над видовищними церемоніями відкриття та закриття Літніх Олімпійських ігор 2008 року і Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні демонструє його здатність успішно керувати великими проєктами.

"Задача трьох тіл" пропонує складну історію взаємодії людей та інопланетян, що охоплює кілька десятиліть. Роман відзначається глибиною та культурними конфліктами, які визначають реакцію людства на контакт із позаземними цивілізаціями.

Джерело: Мovieweb