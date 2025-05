sonyazhytkova .30 мая, 2025 9

Навіть без свого легендарного "найкращого боса у світі", "Офіс" залишився на висоті — принаймні для Дженни Фішер. Акторка несподівано зізналася, що деякі з її улюблених серій вийшли вже після відходу Стіва Карелла.

Понад десятиліття потому акторка, яка втілила неперевершену секретарку Пем Біслі, знову переглянула улюблений серіал і дійшла висновку, який може здивувати давніх фанатів. У подкасті Fly on the Wall зірка культового ситкому "Офіс" поділилася думкою, що розповсюджене переконання про занепад шоу після сьомого сезону — значно перебільшене.

"Я передивилася серіал і зрозуміла, що він справді тримає планку до самого кінця", — сказала Фішер. "Довгий час серед нас, акторів і креативної команди, існувала думка, що пік був у третьому або четвертому сезоні. А останні сезони — так, абияк трималися на плаву. Але коли я все переглянула, виявилося, що деякі з моїх найулюбленіших епізодів — саме з восьмого і дев’ятого сезонів".

Після того як у 2011 році Стів Карелл попрощався з роллю незрівнянного (а іноді й нестерпного) Майкла Скотта, на його місце приходили тимчасові керівники — від Вілла Феррелла до Джеймса Спейдера й Кетрін Тейт. Але Дженна Фішер, яка пройшла з "Офісом" від першого до останнього рядка сценарію у 2013-му, запевняє: серіал не втратив іскри — кумедні й теплі історії залишалися до самого фіналу.

А поки фанати згадують незабутні (і трохи кринжові) офісні дні в Скрентоні — з желе в степлерах і незручними обіймами від босів — творець серіалу Ґреґ Деніелс готує новий спін-оф "The Paper" для Peacock. Цього разу та сама знімальна група стежитиме за життям місцевої газетенції в Огайо. Донал Ґлісон — у ролі редактора, який з командою волонтерів, старими комп’ютерами й останнім ковтком ентузіазму намагається врятувати правду. Ну або хоча б підписку.

І хто знає, може, й у тому офісі хтось колись скаже: "That’s what she said!" — і все знову стане на свої місця.

