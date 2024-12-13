sonyazhytkova .13 декабря, 2024 7

Хоч перша співпраця цих двох особистостей виглядає несподіваною, насправді вона має логічне пояснення. Снуп не лише зіграє головну роль, а й продюсуватиме науково-фантастичну пригоду з гумором, схожу на легендарний "П’ятий елемент" Бессона.

Снуп Догг та Люк Бессон вже співпрацювали в 2006 році над гібридним фільмом "Артур і мініпути", де репер озвучив персонажа на ім'я Макс. З того часу вони шукали можливість для нової спільної роботи. Бессон зізнається, що давно є фанатом музики Снупа і завжди мріяв знову попрацювати з ним. Тепер, коли з'явився ідеальний проєкт, режисер дуже радий, що Снуп отримав головну роль у фільмі.

Снуп, у свою чергу, зазначив, що після перегляду "Леона" завжди мріяв, щоб Бессон зняв для нього цілий фільм. І ось, коли така можливість нарешті з'явилася, він не міг бути більш вдячним за шанс знову працювати з улюбленим режисером.

Подробиці сюжету поки що залишаються в таємниці, хоча деякі припускають, що пісня Снупа "Last Man Standing" 2009 року може мати певний зв'язок з новим фільмом. Однак це малоймовірно, оскільки її текст описує трагічні реалії насильства, що не зовсім відповідає концепції "комедійної науково-фантастичної пригоди".

Снуп Догг давно зарекомендував себе як актор, з'явившись у таких фільмах, як "Тренувальний день", "Кістки", "Денна зміна", "Великий вибух" та "Дуже страшне кіно V". Окрім цього, його дружба з Мартою Стюарт стала справжнім феноменом, і вони часто з'являються разом у шоу та рекламних кампаніях.

Люк Бессон став знаменитим завдяки своїй класичній стрічці "Жінка-Кішка" (1990) та культовому "Леону" (1994), який не лише відкрив світові талант Наталі Портман, а й здобув культовий статус серед кіноманів. Справжня магія цього режисера полягає в здатності поєднувати екшн і глибокі емоції, що робить його фільми незабутніми.

Джерело: Мovieweb