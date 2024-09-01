sonyazhytkova .1 сентября, 2024 13

Попри те, що сучасний кінематограф насичений сиквелами та рімейками, шанувальники Тарантіно все ще чекають на третю частину трилогії "Вбити Білла".

Однак сам режисер розвіяв усі надії, пояснивши, що "Вбити Білла" ніколи не був задуманий як трилогія.



У фільмах "Вбити Білла" і "Вбити Білла 2" Ума Турман втілює образ Беатріс Кіддо, або ж Нареченої, яка прагне помсти після того, як її залишили вмирати на власному весіллі. Ці стрічки, наповнені відсиланнями до класичних кінокартин помсти, черпають натхнення з азійських бойовиків та анімації. Фільми часто вважають одними з найвизначніших у творчості Тарантіно.

На подкасті "Club Random" у Білла Махера Тарантіно відверто пояснив, чому сиквел ніколи не з’явиться. Режисер зазначив, що фінал "Вбити Білла 2", в якому Наречена використовує легендарну техніку "П’яти точок вибухаючого серця", повністю закінчує історію. Тарантіно підкреслив, що сюжет вже завершено, і потреби в продовженні немає. Він резюмував:



"Ні, я це зробив. Я вбив Білла".

Джерело: Мovieweb