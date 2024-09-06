sonyazhytkova .6 сентября, 2024 10

Оголошено акторський ансамбль для адаптації класичного твору Уїльяма Голдінга "Володар мух", режисером якої виступає Джек Торн. До проєкту приєднався знаменитий композитор Ганс Циммер, який напише музику для цього фільму.

У серіалі з'являться нові таланти: Девід МакКенна грає Піггі, Вінстон Сойєрс - Ральфа, Локс Пратт - Джека, Айзек Талбут - Саймона, а Томас Коннор - Роджера. Ноя та Кассіус Флемінги отримали ролі близнюків Сема і Еріка, Корнеліус Брендрет зіграє Мауріса, а Том Пейдж-Тернер – Білла. Крім того, ще більше 20 хлопців виконуватимуть ролі "великих" та "малих" у таборі на тропічному острові. Музику створять Ганс Циммер і Кара Талве для Bleeding Fingers Music.

"Володар мух" – це культовий роман 1950-х, який розповідає про групу школярів, що опиняються на безлюдному острові після авіакатастрофи. Сюжет зосереджується на їхніх спробах зберегти цивілізацію, організувавши суспільство під керівництвом Ральфа та інтелектуальною підтримкою Піггі, поки їхнє життя на острові перетворюється на все більш хаотичне і жорстоке існування.

Режисер Джек Торн висловив захоплення екранізацією цього класичного роману. Він зазначив, що процес зйомок вже продемонстрував високий рівень акторського складу, а також похвалив візуальний стиль Марка Мандена, який вражає своєю здатністю розкрити красу Малайзії. Вся команда відзначає феноменальний характер проєкту та його потенціал. Зйомки вже розпочалися в Малайзії, а далі планується продовження у Великій Британії.

Джерело: Deadline