sonyazhytkova .11 октября, 2024 5

І це не буде ще один "Юний Шелдон". Спіноф, який незабаром з'явиться на платформі Max, зосередиться на Стюарті Блумі, власнику магазину коміксів, якого знову зіграє Кевін Сассман. Крім нього, в шоу також з'являться інші менш помітні герої з оригінального ситкому CBS.

Без сумніву, Чак Лоррі, співавтор "Теорії великого вибуху", повернеться в якості виконавчого продюсера.

Хоча деталі сюжету залишаються в таємниці, можна з упевненістю стверджувати, що події не розгортатимуться через десятки років після оригінального шоу, яке тривало 12 сезонів з 2007 по 2019 рік. На відміну від "Юного Шелдона", критично визнаного серіалу про молодшу версію ексцентричного вченого, новий спіноф "Теорії великого вибуху" обіцяє інший формат. Очікується, що сюжет буде розвиватися безпосередньо після фіналу оригінальної серії.

У новому проєкті з'являться кілька знайомих облич для давніх шанувальників. Кевін Сассман, який зіграв Стюарта Блума, знову повернеться до своєї ролі, з’являючись у майже третині епізодів шоу. Лорен Лапкус також повернеться до ролі Деніз, асистентки менеджера в магазині Блума, а також його коханої в останніх двох сезонах. Брайан Позен, лауреат премії Еммі, раніше виконував роль геолога Берта Кіблера, який свого часу закохався в Емі (Маїм Бялік).

Чи можуть повернутися інші персонажі "Теорії великого вибуху"? Останнім часом спінофи ситкомів все частіше включають короткі камео персонажів з оригінальних шоу. "Юний Шелдон" також закінчився появою сучасних версій Емі Фаулер (Майім Бялік) та Шелдона Купера (Джим Парсонс). Залишається питання, чи побачимо основних героїв легендарного ситкому в новому шоу на Max. Якщо Джим Парсонс погодиться повернутися, не виключено, що й інші актори також приєднаються.

"Теорія великого вибуху" не стане єдиним проектом у своєму всесвіті, адже "Юний Шелдон" також отримує свій спіноф під назвою "Перше весілля Джорджі та Менді", що зосередиться на улюблених персонажах із приквелу. Поки що невідомо, як далеко франшиза готова йти далі після прем'єри нового серіалу на Max, але можна з упевненістю стверджувати, що творці не зупиняться, поки глядачі продовжують проявляти інтерес. "Теорія великого вибуху" справді стала вибуховим моментом в історії телебачення.

Джерело: Мovieweb