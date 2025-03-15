sonyazhytkova .15 марта, 2025 3

Популярний еротичний трилер 1992 року готується до перезапуску, і головні ролі в майбутньому фільмі можуть отримати зірка хітового серіалу "Венздей" Дженна Ортега та Тейлор Рассел ("Кімната страху").

Оригінальний фільм Барбета Шредера, заснований на романі Джона Луца "SWF Seeks Same", розповідав про програмістку Еллі (Бріджит Фонда), яка здає кімнату новій сусідці Гедрі (Дженніфер Джейсон Лі) — і незабаром усвідомлює, що та одержима нею. Картина стала хітом, зібравши $84,1 мільйона при бюджеті $16 мільйонів, і навіть отримала маловідомий сиквел "Самотня біла жінка 2: Психоз" у 2005 році.

Дженна Ортега цього року з’явиться у комедійному горорі "Смерть єдинорога", де зіграє доньку персонажа Пола Радда. За сюжетом, вони випадково збивають міфічну істоту, що стає фатальною помилкою — адже родина єдинорогів готова мстити. Також акторка повернеться до ролі Венздей Аддамс у другому сезоні популярного серіалу Netflix.

Тейлор Рассел, відома за "Кістками та всім" і "Кімнатою страху", бере участь у зйомках науково-фантастичного трилера "Надія" режисера На Хон-джіна, де також знімаються Хван Джон Мін, Зо Ін Сон, Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер.

Що саме чекає на глядачів у новій версії "Самотньої білої жінки" — поки неясно, але одне можна сказати точно: цей перезапуск обіцяє багато сюрпризів. Чекаємо на нові деталі!

Джерело: Gamesradar