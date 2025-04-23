sonyazhytkova .23 апреля, 2025 5

Минуло понад шістнадцять років з того часу, як Джейсон Вурхіз востаннє сіяв жах — як на великих екранах, так і поза ними. Але, схоже, маска хокеїста знову засяє у світлі ліхтариків табору: серіал-приквел "Кришталеве озеро" офіційно запустив передвиробничу стадію.

Шоуранер Бред Кейлеб Кейн підтвердив це в Instagram, опублікувавши світлину сценарію з підписом "Production Draft", а у правовому кутку — знайома назва "Camp Blood LLC". Саме так — це вже не плітки, а реальний рух у бік відродження саги.

Серіал створено на основі персонажів, вигаданих Віктором Міллером для оригінального фільму 1980 року. У центрі уваги — історія Памели Вурхіз, яку зіграє Лінда Карделліні. Її героїня — колишня співачка, яка пожертвувала кар’єрою заради сина з особливими потребами. Але смерть хлопчика, поки вожаті табору були зайняті не вихованням, назавжди змінила її.

"Кришталеве озеро" стане телевізійним приквелом до оригінального фільму, де особливу увагу приділять психології Памели та дитинству Джейсона — до того, як його ім’я стало синонімом нічного жаху.

Хоча точну дату релізу серіалу ще не оголошено, вже відомо, що над проєктом працюватимуть Віктор Міллер, Марк Тобероф, Роб Барсамян і студія A24. Вони обіцяють глядачам щось більше, ніж чергову історію про табір, кров і крики у темряві. Вони обіцяють — перетворити легенду на справжню трагедію.

Тож, поки Кришталеве озеро ще тиха вода, готуйтесь — бо вона вже приховує щось страшніше за відображення. Щось, що ось-ось вирине з темряви... і знову затягне у себе тих, хто забув, що П’ятниця, 13-те — це не просто дата. Це попередження.

Джерело: Мovieweb