sonyazhytkova .24 мая, 2024 3

Серія буде розповідти про виживання різних сімей, які прагнуть знайти своє місце у світі, сповненому конфліктів та дикого напруження.

Сюжет "The Abandons" розповідає про сім'ї, які стикаються з безжальними силами, що керуються жадобою та прагнуть захопити їхні землі. Вимушені об'єднатися для захисту своїх прав і майбутнього, ці родини, хоч і різні за походженням, формують нову спільноту, готову боротися до останнього. Серіал досліджує тонку грань між правосуддям та помстою, де насильство стає неминучим, а приховані таємниці руйнують родинні зв'язки.

У складі серіалу "The Abandons" з'явилися нові обличчя. До команди приєдналися десять акторів із великим досвідом у кіно та телебаченні. Серед них Паттон Освальт, і Майкл Орнстайн. Також у новому акторському складі з'явилися Елле-Мая Тайлфезерс з "Three Pines" і Сара Грейс Уайт з "The Bastard Executioner". Серед інших новачків варто відзначити Брайана Ф. О’Бірна і Хейга Сазерленда.

У майбутньому шоу головні ролі виконують Лукас Тілл та Нік Робінсон, а також Діана Сілверс, Ламар Джонсон, Айслінг Франсіозі і Наталія дель Рієго. Персонажі, які змагаються за виживання та захист своїх сімей у жорстоких умовах 1850-х років в Орегоні. Лена Гіді і Джилліан Андерсон, також грають ключових персонажів.

Джерело: Мovieweb