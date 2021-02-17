Анастасия Лях .17 февраля, 2021 3

Создатели популярных российских комедий «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» труппа «Квартет И» изъявила желание снять русскоязычный ремейк датской трагикомедии «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Об этом труппа сообщила на своей официальной странице в Фейсбуке. Правда, четверка отметила, что нужен продюсер, который купил бы у Винтерберга права на разработку ремейка, как это было с итальянской комедией «Идеальные незнакомцы», которая благодаря продюсеру Рубену Дишдишяну и «Квартету И» превратилась в адаптированную для русскоязычной публики версию под названием «Громкая связь».

Напомним, «Еще по одной» — это история четверых немолодых друзей, которые работают учителями в школе и однажды решают проверить на практике сомнительную теорию о том, что человеческому организму с самого рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы чувствовать себя бодрым и счастливым. Одну из главных ролей в оригинале исполнил Мадс Миккельсен.