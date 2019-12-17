Голливудский мэтр заявил, что не будет снимать «Звездный путь», о котором мечтал долгое время, и, возможно, вообще больше ничего не будет снимать.
Тарантино побеседовал с изданием Consequence of Sound и признался, что, скорее всего, не станет разрабатывать свою взрослую версию «Стартрека», о которой говорил некоторое время назад. И есть вероятность, что маэстро вообще не будет делать обещанный десятый фильм.
«У меня такое чувство, будто „Однажды в Голливуде“ станет моим последним фильмом. Я будто избавился от
Однако добавил, что если все же десятый фильм и произойдет, то это определенно будет маленькая картина для ограниченной аудитории, то есть точно не блокбастер в духе «Стартрека». Правда, в настоящее время никаких идей для заключительного проекта у режиссера нет.
Не он первый так говорит и не он последний. Будут интересные и привлекательные в финансовом плане предложения - будет снимать.