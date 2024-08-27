sonyazhytkova .27 августа, 2024 8

Режисер на подкасті Білла Маєра "Club Random" згадав про події 2021 року, коли Болдвін тримав зброю з бойовими патронами, що призвело до загибелі операторки Галини Хатчинс і поранення режисера Джоела Соузи.

"На мою думку, 90% відповідальності за цей інцидент лежить на зброярі, який передав актору зброю. Проте 10% відповідальності все ж належить і самому актору", – зазначив Квентін Тарантіно. "Це зброя! Тому актор, в певному сенсі, теж відповідає за те, що сталося".

Культовий режисер підкреслив, що актори повинні проходити інструктаж перед тим, як користуватися зброєю під час зйомок, щоб ознайомитися з нею.

"Якщо він пройшов ті етапи, які мав пройти, як наприклад, перевірка ствола, щоб переконатися, що він чистий, і показати, що в ньому нічого немає. Потім показують патрони і саму зброю. І тільки після цього вона готова до використання".

Суд над Алеком Болдвіном за звинуваченням у ненавмисному вбивстві було скасовано минулого місяця через помилки в обробці доказів. Зброярка Ганна Гутьєррес-Рід наразі відбуває 18-місячний термін ув'язнення за ненавмисне вбивство.

Білл Маер висловив здивування, чому режисери не можуть використовувати фальшиві пістолети на знімальному майданчику та додавати спецефекти пізніше в постпродакшені. На це Тарантіно відповів: "Я міг би додати цифрові спецефекти в порнографічні фільми, але хто захоче це дивитися? Це справжній драйв, коли ти бачиш справжній постріл і помаранчевий вогонь, а не додаєш його пізніше".

Режисер "Убити Білла" наголосив, що за всю історію кіно лише двічі траплялися випадки, коли актори гинули на зйомках через помилки зі зброєю – під час зйомок фільмів "Іржа" та "Ворон", де загинув Брендон Лі. "Для нас це доволі непоганий показник", – підсумував Тарантіно.

Джерело: Deadline