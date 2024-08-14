sonyazhytkova .14 августа, 2024 0

Колишні колеги по зйомках у культовій стрічці "Від заходу до світанку", Джордж Клуні та Квентін Тарантіно, зараз знаходяться у стані серйозної суперечки.

У інтерв'ю для GQ, присвяченому його майбутньому фільму на Apple TV+, "Вовки", Клуні висловив своє обурення щодо критичних коментарів Тарантіно, свого колишнього партнера по зйомкам та режисера "Кримінального чтива".

Актор, здається, посилався на інтерв'ю Тарантіно з Базом Бамігбояе для Deadline минулого року, в якому режисер сумнівався у комерційному успіху Клуні.

"Вже давно Джордж Клуні не привертав до себе увагу глядачів", - зауважив Тарантіно. "Коли востаннє він мав хіт цього тисячоліття?".

На запитання GQ, чи відчуває він конкуренцію з Бредом Піттом, враховуючи, що Пітт знімався у фільмах Тарантіно, включаючи "Безславні виродки", Клуні відповів: "Тарантіно нещодавно щось сказав про мене, тому я трохи роздратований. Він в одному з інтерв'ю перераховував зірок і зазначив, що я не є зіркою кіно. А потім запитав, який фільм я зняв з початку тисячоліття. Я подумав: 'З тисячоліття? Це ж вся моя кар’єра!'".

Клуні висловився, що тепер не бачить сенсу церемонитися з Тарантіно: якщо той його критикує, Клуні також готовий дати відповідь.



Бред Пітт, який також брав участь у інтерв'ю, очевидно, знайшов коментарі актора смішними. Він сміявся і жартував з Клуні про видатну роль Тарантіно у "Від заходу до світанку".

Джерело: Deadline