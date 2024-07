sonyazhytkova .20 июля, 2024 3

Акторка приєдналася до Ніколаса Кейджа у новому live-action серіалі від MGM+ і Prime Video, створеному за мотивами коміксу Marvel "Spider-Man Noir".

Виконавчі продюсери і шоураннери Орен Узіл та Стів Лайтфут разом із Sony Pictures Television представляють історію старіючого приватного детектива невдаху (у виконанні Кейджа) в Нью-Йорку 1930-х років. Йому доведеться зіштовхнутися зі своїм минулим як єдиного супергероя міста. Лі зіграє співачку у провідному нічному клубі Нью-Йорка. До акторського складу приєдналися також Ламорн Морріс у ролі Роббі Робертсона.

Гаррі Бредбір стане режисером і виконавчим продюсером перших двох епізодів серіалу, розробленого Узілом і Лайтфутом разом із командою, яка створила "Spider-Man: Into the Spider-Verse", включаючи Філа Лорда, Крістофера Міллера та Емі Паскаль, які також є виконавчими продюсерами.

Наразі Лі знімається у безіменному фільмі Раяна Куглера/Майкла Б. Джордана для Warner Bros, а нещодавно вона завершила роботу над головною жіночою роллю у фільмі Paramount Pictures "Alma and the Wolf". Раніше вона грала разом із Бредом Піттом і Марго Роббі у фільмі Дам'єна Шазелла "Вавилон". Серед її телевізійних робіт можна відзначити ролі у серіалах Peacock "Based On a True Story" та Netflix "Florida Man" і "Sex/Life".

Джерело: Deadline