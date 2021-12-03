Анастасия Лях .3 декабря, 2021 8

На фото: Кадр из фильма "Лакричная пицца"

По мнению Национального совета кинокритиков США, лучшим фильмом уходящего 2021 года стала инди-комедия Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца».

«Лакричная пицца» — история молодого парня Гэри, разворачивающаяся в Америке 1970-х годов. Герой мечтает стать актером и устремляется покорять Голливуд. На своем пути он встречает интересную девушку Алану, в которую, естественно, влюбляется.

Андерсон был назван лучшим режиссером, а исполнители главных ролей Алана Хаим и Купер Хоффман — восходящими звездами.

Лучшим актером критики сочли Уилла Смита, сыгравшего в спортивном байопике «Король Ричард», а лучшей актрисой — дебютантку Рэйчел Зеглер из ремейка мюзикла «Вестсайдская история».