По мнению Национального совета кинокритиков США, лучшим фильмом уходящего 2021 года стала инди-комедия Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца».
«Лакричная пицца» — история молодого парня Гэри, разворачивающаяся в Америке 1970-х годов. Герой мечтает стать актером и устремляется покорять Голливуд. На своем пути он встречает интересную девушку Алану, в которую, естественно, влюбляется.
Андерсон был назван лучшим режиссером, а исполнители главных ролей Алана Хаим и Купер Хоффман — восходящими звездами.
Лучшим актером критики сочли Уилла Смита, сыгравшего в спортивном байопике «Король Ричард», а лучшей актрисой — дебютантку Рэйчел Зеглер из ремейка мюзикла «Вестсайдская история».
В топ-10 фильмов года также вошли «Дюна», «Последняя дуэль», «Трагедия Макбета», «Король Ричард», «Не смотрите вверх», «Аллея кошмаров», «Вестсайдская история», «Красная ракета» и «Белфаст».