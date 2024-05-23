sonyazhytkova .23 мая, 2024 7

Минулого тижня з’явилися нечіткі фотографії з майданчика, але тепер ми маємо чітке зображення його версії Білого Вовка у всій красі.

Новий образ Ліама Гемсворта був представлений разом із першими кадрами його на екрані. У димному кліпі ми бачимо, як він іде з мечем та конем, а потім обертається і дивиться в камеру. Треба визнати, що він виглядає вражаюче як Білий Вовк, і цей новий образ, схоже, здатний розвіяти будь-які сумніви щодо заміни Генрі Кавілла.

"Його зовнішність розроблялася понад рік, тому дуже приємно нарешті поділитися офіційним першим поглядом на Ліама Гемсворта в ролі Ґеральта з Рівії", — поділилася шоуранерка "Відьмака" Лорен С. Хіссріч з Entertainment Weekly. "Акторський склад і знімальна група були вражені пристрастю, енергією та втіленням, які Ліам приніс до цього персонажа з першого дня — неохайна борода, культовий шрам і все інше! Ми отримуємо величезне задоволення від зйомок четвертого сезону і раді вітати фанатів у цій подорожі разом з нами".

Джерело: Gamesradar