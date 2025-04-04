sonyazhytkova .4 апреля, 2025 16

Неймовірне повернення до всесвіту абсурдного гумору — "Голий пістолет" знову в дії! Paramount презентувала тизер довгоочікуваного ребуту комедійного хіта, прем’єра якого відбудеться вже 1 серпня.

Новим обличчям культового копа став Ліам Нісон — і не лякайтеся, це звучить дивно лише до того моменту, як ви побачите його в ролі Франка Дребіна-молодшого. Так, він грає сина персонажа Леслі Нільсена, і, здається, гідно продовжує божевільну поліцейську династію.

Режисером стрічки виступив Аківа Шаффер ("Saturday Night Live", "Попстар"), а продюсером — сам Сет МакФарлейн ("Третій зайвий", "Гріфіни"), що вже натякає на хорошу порцію ідіотизму в кращому сенсі. У фільмі також зіграли Памела Андерсон, Пол Волтер Хаузер (син капітана Еда Гокена з оригіналу), CCH Паундер, Кевін Дюранд, Коді Роудс, Лайза Коші, Едді Ю та Денні Г'юстон.

Тизер одразу ж задає потрібний градус комедії: Франк Дребін у шкільній формі з косичками та льодяником непомітно пробирається до банку, де зриває пограбування. На запитання, хто він такий, відповідає з повною серйозністю: "Франк Дребін, Поліцейський загін. Нова версія".

Сценарій писали Ден Ґреґор, Даг Манд та сам Шаффер. І хоча трейлер короткий, він дає чітко зрозуміти — нова "Голий пістолет" зберігає дух старих добрих часів... навіть тих, де з'являвся О. Джей Сімпсон.

Очевидно одне: Ліам Нісон готовий не лише рятувати доньку, а й рятувати жанр абсурдної комедії. Якщо це і є "нова версія", то ми вже на низькому старті з попкорном. І — більше ніколи не дивіться на льодяники так, як раніше.

Джерело: Deadline