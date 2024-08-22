sonyazhytkova .22 августа, 2024 5

Акторка відома за ролями в "Якось у казці" та "Лінкольн для адвоката", приєдналася до акторського складу серіалу, що базується на бестселері Джона Грішема.

"Злива" від Майкла Сайтцмана у співпраці з Lionsgate та Blumhouse розповідає захоплюючу історію Руді Бейлора (Майло Каллахан), свіжого випускника юридичного факультету, який стикається з досвідченим адвокатом Лео Драммондом (Джон Слейтері) та його дівчиною, студенткою Сарою Плнкмур (Мадісон Айсман). Руді разом зі своїм босом та її ексцентричним паралегалом розплутують складну мережу змов, пов'язаних із таємничою смертю сина їхнього клієнта.

У серіалі Лана Паррія виконуватиме роль сміливої та рішучої адвокатеси Джоселін "Бруїзер" Стоун, яка очолює юридичну фірму свого дискредитованого батька Дж. Лаймана Стоуна.

У книзі Руді починає працювати у фірмі старшого Стоуна, відомого як "переслідувач" на прізвисько Бруїзер. У кіноадаптації роману 1997 року, що була знята під керівництвом Френсіса Форда Копполи, роль Дж. Лаймана Стоуна виконував Міккі Рурк.

Нещодавно Паррія знімалася у науково-фантастичному екшені Netflix "Атлас" разом з Дженніфер Лопес. До цього вона з'являлася у другому сезоні "Лінкольн для адвоката" в ролі Ліси Траммел, шеф-кухарку, яку звинувачують у вбивстві. Найбільшу популярність їй принесла роль Злої королеви в серіалі "Якось у казці" на ABC. Серед інших телевізійних проєктів: "Чому жінки вбивають" (CBS), "Swingtown" (CBS), "Boomtown" (NBC), "24" (FOX) і "Spin City" (ABC).

Джерело: Deadline