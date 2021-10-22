Таня Гончаренко .22 октября, 2021 2

Netflix приходится не сладко после показа сатирического шоу Дэйва Шаппелла. Многие кинематографисты, в том числе сменившие пол режиссер четвертой "Матрицы" Лана Вачовски и актер, известный по роли в фильмах "Джуно" и "Начало" Эллиот Пейдж, протестуют против политики Netflix по отношению к трансгендерам -пишет The Wrap

Все дело в том, что Дэйв Шаппелл, по мнению протестующих, в своем шоу якобы позволил себе "трансфобные шутки", и колкие высказывания о ЛГБТ. Шаппелл сказал, что гениталии транс-женщин "это не то, чем кажется", а также выразил свое мнение о гендере: "Пол - это факт. Каждый человек в этой комнате, каждый человек, должен был пройти между ног у женщины, чтобы оказаться на Земле".

В свою очередь Лана Вачовски в своем в Twitter пристыдила Netflix за то, что стиминг пропустил шоу в эфир: "Если вы не боретесь за жизни трансгендеров, вам нужно хорошенько оценить, на чьей стороне вы находитесь. Всем удачи сегодня!"

Высказывание режиссера матрицы поддержал Эллиот Пейдж: "Я поддерживаю транс, небинарных и представителей других рас и коренных народов среди сотрудников Netflix, борющихся за большие возможности и лучшие истории о трансгендерах и более инклюзивное рабочее место".

Стоит отметить, что в протестах против Netflix принимают участие и многие действующие сотрудники стриминга.