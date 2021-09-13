Таня Гончаренко .13 сентября, 2021 6

Выступая на Международном литературном фестивале в Берлине, режиссер Вачовски объяснила причину решения воскресить двух главных героев Нео и Тринити. - сообщает Screen Rant.

Дело в том, что после ряда потерь в личной жизни режиссера - в том числе родителей - идея вернуться к проекту с "возможно, двумя самыми важными персонажами в моей жизни" показалась ей утешением.

"Мой отец умер, потом умер друг, потом умерла моя мама. Я действительно не знала, как справиться с таким горем. Я не испытывала ничего похожего раньше. Ты понимаешь, что их жизни скоро закончатся, и все же это было очень тяжело. Мой мозг был в возбужденном состоянии, и однажды ночью я плакала и не могла заснуть, и вдруг в воображении возникла вся эта история. У меня не могло быть моих мамы и папы, но внезапно у меня появились Нео и Тринити, возможно, два самых важных персонажа в моей жизни. Сразу стало приятно, что эти два героя снова живы, и это очень просто реализовать. Можно оценить все это и сказать: "Хорошо, эти два человека умерли, но их же можно вернуть к жизни, и разве это не приятно". Да, так и было! Это именно то, что делает искусство и истории, они успокаивают нас", - прокомментировала Лана.

В продолжении трилогии Нео и Тринити вновь встретятся, но вспомнят друг-друга не сразу.

Фильм выйдет в прокат и стриминг HBO Max в декабре 2021 года.