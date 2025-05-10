sonyazhytkova .10 мая, 2025 10

У новому фільмі про Людину-павука під назвою "Людина-павук: Новий день" — несподіване поповнення! До акторського складу долучилася Еммі-лауреатка Ліза Колон-Заяс, відома за роллю Тіни у хітовому серіалі "Ведмідь". Її персонаж поки що тримається у суворій таємниці.

Ліза Колон-Заяс стане частиною вже вражаючого акторського складу. Том Голланд повертається у ролі Пітера Паркера вже вчетверте, а ще раніше було оголошено, що до проєкту приєдналася зірка "Дивних див" Сейді Сінк — і теж у загадковій ролі.

Очікується повернення Зендеї (MJ) та Джейкоба Баталона (Нед), хоча після подій "Людини-павука: Додому шляху нема" Пітер залишився ніби привид у житті своїх друзів — без жодного спогаду про себе у їхніх серцях.Назва фільму "Новий день" натякає на однойменну арку з коміксів, у якій історія Пітера була кардинально переписана — зокрема, стертий шлюб із Мері Джейн. Імовірно, фільм продовжить цю лінію, створюючи нову реальність для героя після жертв, на які він пішов у "Додому шляху нема".

Прем’єра стрічки "Людина-павук: Новий день" запланована на 31 липня 2026 року. А поки фанати з завмиранням серця очікують нових подробиць, павутина інтриг лише міцнішає. Здається, наш дружній сусід зіткнеться з новими викликами — і цього разу він битиметься не лише за справедливість, а й за своє місце у власному житті. Готуйтесь — це буде вибуховий стрибок у невідоме!

Джерело: Gamesradar