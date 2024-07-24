sonyazhytkova .24 июля, 2024 4

Зйомки нового сезону стартують наприкінці цього року, але деталі про роль Джоша Чарльза та сюжетні лінії поки що не розголошуються. Очікується, що прем'єра відбудеться в 2025 році.



Серіал "Оповідь служниці", заснований на культовому романі Маргарет Етвуд, занурює глядачів у дистопійний світ Гілеад - тоталітарної держави, що постала на руїнах колишніх США. Головна героїня, Джун Осборн/Оффред (у виконанні Елізабет Мосс), є однією з небагатьох фертильних жінок, яких змусили стати служницями в репресивній Республіці Гілеад. Її боротьба за виживання в ролі репродуктивної сурогатки для могутнього Командора та його ворожої дружини є центральною темою серіалу.

У п'ятому сезоні Джун переживає наслідки вбивства Командора Ватерфорда (Джозеф Файнс) та стикається з викликами від вдови Серіни (Йвонн Страховскі) і можливою загрозою з боку Гілеаду. Її боротьба за самоусвідомлення та нові цілі стає ключовою.



Тим часом Командор Лоуренс (Бредлі Вітфорд) разом з Ніком (Макс Мінгелла) і Тіткою Лідією (Енн Дауд) намагається провести реформи в Гілеаді і захопити владу. І, що насправді замислюють ці персонажі?



Джун, перебуваючи в Канаді, продовжує свою місію з порятунку і возз'єднання з Ханною за підтримки Люка (О.Т. Фагбенле) та Моїри (Саміра Вайлі).

Чарльз двічі був номінований на премію Primetime Emmy у 2011 та 2014 роках за роль Вілла Гарднера у серіалі CBS "Хороша дружина" в категорії "Видатний актор другого плану в драматичному серіалі". На кінематографічному фронті він зіграв у фільмі "Пам’ять" разом з Джесікою Честейн та Пітером Скарсгардом, прем'єра якого відбулася на Венеціанському кінофестивалі, а також у "Материнському інстинкті" поруч з Честейн та Енн Гетевей.

Джерело: Deadline