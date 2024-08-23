sonyazhytkova .23 августа, 2024 7

Майбутній серіал об'єднає містичні та драматичні елементи. "Звір у мені" розроблений, написаний і спродюсований Гейбом Роттером.

У серіалі "Звір у мені" після трагічної втрати сина видатна письменниця Еґгі Віггс (Клер Дейнс) відходить від публічного життя і втрачає творчу мотивацію, ставши тінню своєї колишньої особистості. Ситуація змінюється, коли сусідній будинок купує Ніл Джарвіс (Метью Різ), відомий магнат нерухомості, який колись був головним підозрюваним у зникненні дружини. Охоплена одночасно страхом і цікавістю до цього чоловіка, Еґгі одержимо починає розслідування, переслідуючи його таємниці і намагаючись впоратися зі своїми власними демонами у небезпечній грі, що може мати фатальні наслідки.

Різ, п'ятиразовий номінант на премію "Еммі", здобув свою першу статуетку у 2018 році за роль агента КДБ Філіпа Дженнінгса в серіалі FX "Американці". Після цього він відзначився в титульній ролі у "Перрі Мейсон" від HBO, що принесло йому останню номінацію на "Еммі" у 2021 році. У своїй наступній ролі він втілить легендарного коміка Джорджа Карліна у фільмі Джейсона Райтмана "Суботній вечір".

Джерело: Deadline