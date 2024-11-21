sonyazhytkova .21 ноября, 2024 8

Amazon MGM Studios оголосили про старт роботи над своїм новим масштабним проєктом — адаптацією популярного роману Колін Гувер. Режисером стрічки стане Майкл Шоволтер, а сценарій пише Нік Антоска, відомий завдяки роботі над серіалами "Канал Зеро" та "Химера".

Сюжет фільму занурює глядача у напружену історію Ловен Ешлі — письменниці, яка опинилася на межі фінансової катастрофи. Її життя змінюється, коли Джеремі Кроуфорд, чоловік відомої авторки трилерів Веріті Кроуфорд (у цій ролі Енн Гетевей), доручає їй завершити серію книг, які його дружина не змогла дописати після загадкової аварії. Приїхавши до їхнього розкішного маєтку, Ловен натрапляє на таємничий рукопис, що може викрити шокуючі подробиці про минуле сім’ї. Тепер перед нею постає вибір: сприймати ці записи як плід уяви чи як моторошне попередження про смертельну небезпеку?

Роман "Веріті" став літературним феноменом: лише за 2023 рік було продано понад мільйон примірників. Цей готичний психосексуальний трилер, який порівнюють із "Ребеккою" Дафни дю Мор’є та "Загубленою" Гілліан Флінн, уже завоював серця мільйонів читачів. Тепер настав час, щоб ця захоплива історія ожила на великому екрані, зачарувавши глядачів емоціями та інтригою.

Джерело: Deadline