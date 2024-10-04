sonyazhytkova .4 октября, 2024 6

Акторка приєднується до вже оголошеного складу, до якого входять Біллі Зейн, Брек Бесінгер, Елена Кампуріс, Ділан Уолш, Тоні Пірс, Еван Росс, Марісса Реєс та Тері Поло.

Фей Данауей зіграє роль Анастасії, духовної провідниці в невеликому містечку, яка стане джерелом просвітлення для Крістал (Бесінгер). Вона допоможе дівчині розгадати таємницю, пов’язану з її двоюрідною сестрою (Кампуріс) та її темним секретом.

Режисером і сценаристом фільму, що досліджує теми дорослішання, є Олександр Гарсія. Зйомки стартують наприкінці цього місяця у Західній Вірджинії. Правами на світовий прокат трилера "The Evilry" володіє компанія The Coven, відома своєю роботою над франшизою "Terrifier".

Джерело: Deadline