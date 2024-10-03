sonyazhytkova .3 октября, 2024 1

Акторка веде переговори про свою участь у фільмі Amazon MGM Studios, що ґрунтується на захоплюючому оповіданні Дона Вінслоу "Crime 101".

Ця стрічка стане довгоочікуваним продовженням "American Animals" під режисурою Барта Лейтона, в акторському складі якого також з'являться Марк Руффало та Баррі Кеоган. Прем'єра фільму запланована на наступний рік.

Хоча деталі сюжету поки що тримаються в таємниці, відомо, що оригінальне оповідання Вінслоу містить елементи, схожі на "Heat", і розповідає про масштабні крадіжки ювелірних виробів на Тихоокеанському узбережжі, пов'язані з колумбійськими картелями. Детектив Лу Лубеснік має власну теорію та зосереджується на одному з злочинців, який намагається здійснити свою останню велику справу. Зйомки розпочнуться цього місяця, а сценарій створено за участі Лейтона та Пітера Строугана.

Спочатку до проєкту планував приєднатися Педро Паскаль, проте йому довелося відмовитися через конфлікт у графіку. Кріс Хемсворт не лише зіграє у фільмі, а й стане одним із продюсерів разом зі своїм партнером Беном Грейсоном. З нетерпінням чекаємо на цю інтригуючу стрічку, яка обіцяє захоплюючі повороти сюжету та потужну гру акторів.

Джерело: Deadline