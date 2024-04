sonyazhytkova .5 апреля, 2024 9

Акторка приєдналася до Роуз Берн, Аріани ДеБоуз, Домініка Сесса і Демі Ловато в майбутній стрічці Стефані Лейнг, яка зараз знаходиться у виробництві.

У фільмі "Tow" розкривається правдива історія Аманди Огл, жінки з Сіетла, яка опинилася на вулиці і вирішила вирватися з хаосу, створеного буксирувальною компанією. Це її боротьба за відновлення життя та повернення автомобіля, який виявився не лише транспортним засобом, а й символом її стабільності, особливо після того, як до неї дійшов рахунок за евакуатор у розмірі 21 634 долари.

Оригінальний сценарій написали Джонатан Кісі, Брент Бойвін і Енні Вайсман. З міжнародними продажами працює компанія The Exchange, а CAA Media Finance представляє внутрішні ринки. Серед виробників - Берн, Лейнг через її нову компанію Cake or Death Pictures, Брент Стіфел і Джастін Лотроп з Votiv Films, а також Брайан О'Ші та Даніель Форд з The Exchange. Серед виконавчих продюсерів - ДеБоуз, Джонатан Кісі, Джонатан Троппер, Огл, Джош Рікс, і Денні Гусман, Нат МакКормік і Джіованна Трішітта з The Exchange, а також Кевін Еггерс.

Октавія Спенсер, також номінована на "Оскар" за фільми "Приховані фігури" та "Форма води", нещодавно знялася у третьому і останньому сезоні "Сказати правду" на Apple TV+.

Джерело: Deadline