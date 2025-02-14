sonyazhytkova .14 февраля, 2025 4

Білл Каулітц отримав свою першу кінороль у незалежному фільмі жахів "Brute 1986", зробивши важливий крок від музичної сцени до великого екрану.

Фільм, натхнений культовими слешерами 80-х, розповідає про музичну групу Leather Kobra, яка знімає кліп у покинутому містечку Дикого Заходу. Ігноруючи попередження, вони не підозрюють, що за ними спостерігає небезпечна родина Бірді, готова зустріти гостей із жорстокістю, що поєднує лють і креативність.

У фільмі, окрім Каулітца, знімаються Джіджі Гастін, Сара Френч, Панко Молер, Лью Темпл, Гізер Ґрейс Генкок і Дазель Єветт.

Білл Каулітц, який уже здобув популярність завдяки документальному фільму "Kaulitz & Kaulitz" на Netflix та веденню шоу "That’s My Jam" у Німеччині, тепер вражає новою гранню свого таланту. Його харизма і неповторний стиль, що визначили музичну сцену Німеччини, тепер знайдуть нове вираження на великому екрані.

Джерело: Deadline